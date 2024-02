L’Integrity Tour fa visita alla Lazio | l’obiettivo è contrastare il fenomeno del match fixing

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)2023/2024 è stato promosso da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo condiildel, combattere le frodi sportive e garantire il regolare svolgimento delle competizioni. Nella giornata di oggi ha fatto tappa a Formello, in casaed è andato in scena un incontro con prima squadra e formazione Primavera. Secondo quanto spiega l’Ansa l’avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, ha spiegato ai tesserati ildelin tutte le sue forme, illustrandone i rischi e le conseguenze e delineando il profilo dei “fixers”, criminali che cercano di coinvolgere i calciatori ...