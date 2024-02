Liliana Resinovich e il nuovo video dell' amica a pochi giorni dalla riesumazione per la seconda autopsia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un'passò per la stessa strada dinel giornoa scomparsa? Le due si incontrarono? Ecco i nuovi elementi del giallo

Trieste, 31 gennaio 2024 - Il dolore per la morte della cugina Liliana Resinovich e l’attesa della verità, dalla riesumazione e dalla nuova ... (quotidiano)

Liliana Resinovich è la pensionata 63enne di Trieste, trovata morta il 5 gennaio 2022 in un parco. La sua morte tuttavia resta un giallo che sta ... (thesocialpost)

Liliana Resinovich , parla la cugina, Silvia Radin, in attesa della verità per la morte di Liliana dopo la riesumazione la nuova autopsia, disposta ... (thesocialpost)

I consigli di TvBlog su cosa guardare stasera in tv, 7 febbraio 2024: la controprogrammazione alla seconda serata di Sanremo ...Scopri i misteri irrisolti di Liliana Resinovich, Greta Spreafico e Andreea Rabciuc nella puntata di 'Chi l'ha visto' del 7 febbraio 2024.Roma, 7 feb. (askanews) - "Mi associo ai giusti argomenti e alle parole emerse in maniera unanime da parte di tutti i gruppi e abbraccio la senatrice (Liliana Segre) che speriamo di rivedere presto in ...