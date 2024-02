Licenziamenti Electrolux | a Solaro cinque esuberi tra impiegati e quadri E gli operai?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 – Ora i numeri sono sul tavolo. La direzione diItalia, azienda svedese che produce elettrodomestici, ha infatti inviato al ministero del Lavoro, alle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna e Marche, all'Ispettorato del Lavoro, alle organizzazioni nazionali e locali dei lavoratori e alle associazioni di Confindustria nazionale e locali la comunicazione dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo di 168e non 174 come annunciato nei giorni scorsi. Dove A, in provincia di Milano, i posti tagliati saranno 5 come si ventilava nei giorni scorsi. Gli altririguardano le sedi di Susegana (34 unità), Porcia (73), Pordenone (13), Forlì (38) e Cerreto Ancona (5). La motivazione ...