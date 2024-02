Libertà di stampa | Carlo Verna | “Il controllo del ministero di Giustizia è un limite per i giornalisti”

Ezio Cesarini - giornalista fucilato dai fascisti : “Caduto in nome della libertà di stampa” Bologna, 31 gennaio 2024 - Un sentito ricordo di Ezio Cesarini, a pochi giorni di distanza dall’80esimo anniversario di quel 27 gennaio 1944, quando ... (ilrestodelcarlino)

L'insulto di Zingaretti che smaschera la sinistra sulla libertà di stampa Da giorni Repubblica frigna per "l'allergia di Meloni per il giornalismo indipendente". Ora che l'ex presidente del Lazio attacca l'inviata di ... (ilgiornale)

Schlein : “Sit in alla Rai per difendere la libertà di stampa” CASSINO – “Il Pd non starà a guardare, organizzeremo in sit-in davanti alla Rai per denunciare quello che sta accadendo in Italia sull’informazione, ... ()