L’ex pornostar che ha rinunciato al sesso | «Ho capito che tutto ruotava intorno al desiderio degli uomini»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ovidie, ovvero Eloise Delsart, è una scrittrice francese e femminista che ha diretto e recitato in film pornografici. Ma oggi annuncia di aver scelto la castità. E dice di averlo fatto come scelta personale ma anche politica: «Grazie al #MeToo e alla decostruzione della sessualità che ne conseguita, oggi non ci si vergogna più di dire che non si fa più». E spiega a Repubblica: «Non è che oggi si faccia meno, semplicemente ora si ha il coraggio di dirlo. Ed questa la vera evoluzione». Ovidie parla dei sondaggi che dicevano che un francese aveva almeno due rapporti a settimana: «Mi sono sempre chiesta dove trovassero il tempo per farlo. Allora non si rispondeva con onestà mentre oggi non c’è più bisogno di trasmettere una versione iper-performante di noi, riusciamo a essere più connessi con la realtà del, senza paura ...