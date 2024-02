L’evento a Milano Il premio Amico dei Bambini» va ad Ausilio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’Aldini Bariviera, storica realtà giovanile e dilettantistica di, è pronta a inaugurare la diciannovesima edizione del Torneo "Amici dei", fiore all’occhiello del club di via Orsini. La manifestazione, dedicata alla categoria Esordienti 2011, si svolgerà dal 7 aprile al 9 giugno presso il centro sportivo biancorossoblù e vedrà protagoniste 32 squadre dilettanti e 6 professionistiche (Milan, Inter, Atalanta, Monza, Torino e Genoa). Durante la serata inaugurale, con i calendari delle tantissime partite in programma, saranno consegnati ai protagonisti del 2023 calcistico gli ambiti premi "dei... Un Esempio per loro": il sindaco diGiuseppe Sala interverrà al gran galà questa sera, alle 19:30 alla Black Area della Galleria Lampo, in via Valtellina 5 a ...