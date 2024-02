L' Eredità | totale ignoranza | la parola della ghigliottina scatena l' inferno | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) È ancora Giuseppe a detenere il titolo di campione de L', il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Nella puntata di questa sera, mercoledì 7 febbraio, sono arrivati al Triello Francesca, Letizia e Giuseppe che quindi torneranno anche domani sera. Mentre l'accesso ai Cento secondi sono riusciti a conquistarselo Giuseppe e Letizia. Alla fine, però, è stato Giuseppe ad arrivare fino alla, giocando per un montepremi iniziale di ben 190mila euro. Le parole indizio questa sera erano ascensore, schiacciare, tamburo, spia e filo. Dopo due dimezzamenti, Giuseppe ha giocato per 47.500 euro. Il campione ha provato a indovinare lascrivendo BOTTONE sul cartoncino. Purtroppo, però, non era quella la risposta corretta. Quella giusta era invece FRENO. Giuseppe in ogni caso potrà sempre riprovarci domani sera. Come ...