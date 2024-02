Leolandia apre e cerca personale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dodici posizioni ancora aperte. Dalla mascotte agli addetti negozi e ristorazione, dai manutentori ai geometri. Carnevale è alle porte e per, il parco a tema per famiglie, si tratta dell’inizio della stagione, in anticipo rispetto agli altri parchi divertimenti. A Capriate San Gervasio, tra Bergamo e Milano, le selezioni per chi intende candidarsi a entrare nello staff sono aperte. "– dichiara il presidente Giuseppe Ira – è un volano fondamentale per l’impiego sul territorio e coinvolge una media di 1.000 persone ogni anno tra dipendenti fissi, stagionali e indotto. Abbiamo un piano di investimenti a lungo termine che porterà anche negli anni futuri a un incremento della domanda di: inoltre siamo tra i parchi a tema con la stagione più lunga, da febbraio all’Epifania, con un solo mese di chiusura all’anno. ...