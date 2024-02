Leo Gassmann intervista Califano | «Franco nascondeva fragilità col sorriso | a Sanremo tifo Angelina»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La nostra videoa Leo, protagonista del film tvnei panni del grande: ci ha raccontato questo suo esordio attoriale, del Califfo, se interpreterebbe nonno Vittorio Gassman, della sua partecipazione a2024 Vi presentiamo la nostra videoa Leo, protagonista del film tvnei panni del grande. Ci ha raccontato questo suo esordio attoriale, inizio di una carriera parallela a quella della musica, del Califfo e di come si è preparato, se interpreterebbe il nonno Vittorio Gassman in un eventuale biopic, e della sua partecipazione a2024 e per chi farà il. Leggi la ...

Le voci su Annalisa e la coppia Mahmood-Mengoni, Ibra e Fiorello sul palco. La prima serata ha regalato ai milioni di spettatori scoop e sorprese non annunciate. Stasera in gara solo metà dei cantanti ...Si esibiscono 15 cantanti (presentati dagli altri 15 artisti “a riposo"). Dopo la graduatoria provvisoria della serata inaugurale, tutto può cambiare: ecco perché e il meccanismo per decidere la Top 5 ...Dopo il boom di ascolti di ieri, Amadeus torna questa sera su Rai 1 con la diretta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, ad accompagnarlo, in veste di co-conduttrice Giorgia.