L’educazione deve offrire gli strumenti per una società più egualitaria e inclusiva

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «Cosa hai fatto oggi a scuola?», chiedono i genitori ad Andrea. Abbiamo parlato del razzismo! La maestra ci ha raccontato la storia della schiavitù, del colonialismo e della discriminazione. Ci ha spiegato che per molto tempo si è dato fondamento scientifico alla razza, dicendo che divideva le persone in gruppi diversi non solo per i tratti del corpo, ma anche per indole o intelligenza, e che questo ha giustificato il fatto che le persone nere dovevano frequentare scuole diverse, non avevano gli stessi diritti e svolgevano lavori diversi da quelle bianche. Abbiamo parlato di come le persone con la pelle nera venivano rappresentate nei film e nei romanzi, del fatto che ancora oggi fanno fatica ad arrivare ai ruoli di potere e svolgono i lavori meno pagati; del fatto che molti pensano di non essere razzisti, ma poi a volte hanno stereotipi verso le persone con una pelle di colore ...