Lecco-Colico | interrotta la circolazione ferroviaria nel week end

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 – Altri disagi per i pendolari: ladi Trenord saràfra le stazioni dinei fine settimana 9-11 e 23-25 febbraio. Le modifiche sono la conseguenza dell’apertura dei cantieri in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nello specifico gli interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale interesseranno la galleria di Piona e il rinnovo binari fra le stazioni di. Le modifiche I treni “R” delle relazioni Sondrio–Tirano e-Sondrio, subiscono variazioni, alcuni modificano la numerazione, gli orari e le fermate. I treni “RE” della relazione ...

commenta A Colico , in provincia di Lecco, un' auto con tre persone a bordo è uscita di strada precipitando per decine di metri e cadendo nel lago di ... (247.libero)

Alpini e attivisti dell'Anoi si sono uniti a Colico per commemorare i caduti della Battaglia di Nikolajewka e ribadire il loro impegno per la pace. La cerimonia ha visto la partecipazione di militari ...81 anni dalla battaglia di Nikolajewka: questa mattina, domenica, a Colico la commemorazione “Non una battaglia per la vittoria, ma una battaglia per la vita” COLICO – Grande partecipazione questa mat ...Ecco una guida con alcuni degli eventi più belli in programma nella provincia di Lecco e nei territori vicini. Tra carri, coriandoli e maschere davvero originali ...