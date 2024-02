Lebbra | zenzero usato come medicina in epoca medioevale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 feb. (Adnkronos Salute) – ?La presenza dinel tartaro dentale degli individui sepolti nel lebbrosario di St.Leonard a Peterborough (Inghilterra, Ndr) apre nuove prospettive nella ricerca archeologica dellamedievale e antica?. Così Elena Fiorin, responsabile del progetto Marie Sklodowska-Curie e attualmente ricercatrice del dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali della Sapienza, commenta i risultati di un progetto di ricerca internazionale coordinato dalla Sapienza Università di Roma che ha individuato, per la prima volta in Europa, la presenza dello(Zingiber officinale) in individui vissuti ine affetti dalla malattia di Hansen, meglio conosciuta. I risultati – si legge in una nota ...