Le ragioni di fondo degli agricoltori sono le stesse di tutta la manifattura europea

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La protesta recentemente messa in piedi daglia Bruxelles e in diversi paesi europei, inclusa l’Italia, a dispetto delle considerazioni sui casi che hanno avuto anche risvolti violenti i quali vanno assolutamente stigmatizzati, rappresenta indubbiamente uno spartiacque importante e una frattura nella narrativa che le istituzioni europee hanno dato e danno dell’Europa. Non si è trattato della rivendicazione di una categoria in un Paese verso una specifica iniziativa o politica, ma qualcosa di più ampio, che ha attraversato i principali paesi del continente e, in definitiva, ha criticato non una serie di specifiche politiche europee, ma l’atteggiamento stesso delle istituzioni europee verso i propri cittadini. L’ambizione dichiarata delle istituzioni europee è quella di rendere l’Europa il luogo più avanzato al mondo in termini di ...