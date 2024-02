Le ragioni dei trattori Servono ricerca | innovazione e poca burocrazia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le proteste degli agricoltori e il modo in cui si sceglie di raccontarle sui media portano a commentare che sì, siamo in campagna elettorale e tutti hanno un’agenda. Questo non fa bene all’agricoltura e al bisogno di rispondere alle molte sfide che essa ha davanti. Da agricoltrice ed europeista convinta mi preoccupa la facilità con cui si abbandonano le sofferenze del settore primario alle risposte facili e sbagliate del populismo. Sono le sofferenze di fronte a un cambio ele, come quello introdotto dalla nuova Politica agricola comunitaria e dal Green deal. Premetto che non condivido i modi della protesta e nemmeno tutti i contenuti: prendersela con la carne coltivata o con la farina di insetti non ha alcun senso ed è solo un segnale di disagio mal diretto. Gli agricoltori europei producono all’interno del quadro di regole più severo che esista, sia dal punto di ...