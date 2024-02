Le previsioni meteo per giovedì 8 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in transito tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +9°C e +15°C. Lazio Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione nel corso della giornata con tempo per lo più asciutto. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con maggiori addensamenti in transito. NAZIONALE AL NORD Al mattino nubi basse su coste e pianure, poco nuvoloso sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata attesi isolati piovaschi tra Piemonte e Liguria; peggiora nella notte con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi dai 1400-1600 metri di quota. AL CENTRO Al mattino nuvolosità irregolare tra Toscana e Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio attesa qualche schiarita. In serata si rinnovano ...