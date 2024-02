Le parole di Giovanni Allevi a Sanremo | “Con la malattia ho perso tutto | ma il dolore mi ha donato tanto”

La prima puntata del 2024 di Amici è cominciata con la sfida di Petit , finito in gara per aver preso un voto basso nell’ultima competizione ... (isaechia)

"Questo palco per tanti è stato un punto di arrivo, per tanti è stato un punto di partenza, questa sera sarà un punto di ripartenza...", con queste parole ...«Non sono qui per festeggiare nulla. Purtroppo il mieloma è una neoplasia cronica, quindi questa battaglia non si vince mai. Sono qui per la gioia immensa di vivere ...Cosa sappiamo della vita privata di Giovanni Allevi In questo articolo tutte le notizie circa sua moglie e i suoi figli.