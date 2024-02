Le pagelle di Sanremo 2024 | seconda serata | Giorgia in frac femminile conquista l’Ariston

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo una primache ha raccolto il favore del pubblico e della critica, il Festival disi riconferma l’evento più atteso dell’anno. La conduzione e direzione artistica di Amadeus, per la quinta volta consecutiva, è brillante e decisa: alnelladel 7 febbraio vanno in scena solamente 15 dei 30 Big in gara, accompagnati dagli altri artisti che si esibiscono l’8 febbraio. Un trionfo di emozioni, con il ritorno di Giovanni Allevi dopo due anni dal momentaneo abbandono alle scene per sottoporsi al trattamento per il mieloma multiplo, e che vede protagonista anche un ospite dal respiro internazionale: John Travolta. Al fianco di Amadeus troviamo il talento diTodrani, dopo il “buona la prima” ottenuto da Marco ...