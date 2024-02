Le pagelle di Beppe Vessicchio – Ascolta il podcast

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Amadeus registra un nuovo record d'ascolti con la prima serata di Sanremo 2024, che ha visto sfilare tutti i 30 brani in gara. E proprio sui brani e sulle impressioni del primo ascolto, Antonella Nesi ha chiesto un commento al grandissimo, che quest'anno ha assistito dal divano di casa perché non impegnato nella

Dopo la prima serata, per la giuria stampa e web Loredana Bertè è in vetta alla Top 5 di Sanremo. Dietro di lei, Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. Premesso che “sì, andateci voi su quel ...(ANSA) - BARI, 06 FEB - Sulla panchina del Bari siederà l'allenatore con il berrettino yankee: Beppe Iachini, sessant'anni a maggio, sarà il nuovo tecnico dei pugliesi. E' in arrivo in città per l'uff ...Dopo la vittoria nel Derby d'Italia, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN toccando diversi temi importanti. "Quello che conta è rappresentare una società che è tornata a essere importante ...