Le migliori presentazioni dei calciatori

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Qualche giorno fa Arturo Vidal è atterrato con un elicottero brandizzato Adidas al centro dell’Estadio Monumental di Santiago del Cile e poi, con indosso mantello, corona e spada è salito su un cavallo per fare un giro del campo davanti a 35 mila tifosi del Colo-Colo in visibilio. Il richiamo era al soprannome di Vidal “Re Artù” anche se – a un occhio poco allenato – poteva sembrare di rivedere piuttosto il principe Giovanni, il leone viziato del film animato Robin Hood. Il Colo-Colo ha fatto le cose in grande per presentare uno dei figli prediletti della sua terra. Vidal non è solo cresciuto nel club, ma è anche un monumento vivente in Cile, simbolo di quella generazione che ha vinto 2 Copa America. In un mondo digitale, l’impegno del club nell’organizzare una presentazione analogica è sembrato quasi anacronistico. Davvero non bastava un fotomontaggio con quello che costano i ...