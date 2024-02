Le migliori maschere ristrutturanti e idratanti per ogni tipo di capelli

Una pelle luminosa, distesa, che trasmette benessere: no, non è un sogno e non serve neppure la bacchetta magica per ottenerla, basta infatti la ... (dilei)

Jens Odgaard, attaccante danese classe ’99 giunto in questa finestra di mercato al Bologna dall’AZ Alkmaar con la formula del prestito con diritto di riscatto, è stato da poco presentato in conferenza ...Le frasi sulla doppia faccia delle persone: le citazioni più incisive per sottolineare la falsità di chi ci ha deluso.Dal 16 al 18 febbraio va in scena al Teatro San Babila di Milano, “La finta ammalata” di Carlo Goldoni con la regia Giorgio Caprile. Pantalone è uno dei più ricchi uomini della città, ma in casa sua ...