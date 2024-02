Le mani al collo dell' ultranovantenne | poi il suicidio | l' orrore della badante a Foggia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il terribile episodio è accaduto a, in un appartamento di via De Amicis. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa preoccupati dal trambusto e dalle grida provenienti dalla casa adiacente alla loro

Sono scene che non si dovrebbero vedere. Ancora di più in tv. Sabato 30 dicembre durante la diretta il Grande Fratello ha mostrato le immagini in ... (liberoquotidiano)

In un video mandato in onda dalla regia del Grande Fratello 2023 si vede Beatrice Luzzi che in un momento di rabbia mette le mani al collo a ... (anticipazionitv)

Fontana di Trevi è stata teatro di un’aggressione qualche sera fa che poteva avere conseguenze più serie se non fosse stato per l’intervento degli ... (ilcorrieredellacitta)

Il genitore si è rivolto al docente con tono minaccioso e lo ha poi spinto contro un muro e afferrato per il collo ...L’uomo è stato condannato a 4 mesi per lesioni personali. La lite in un appartamento del centro perché lui pretendeva che la donna gli pagasse il traghetto ...FOGGIA – Una badante avrebbe tentato di uccidere una ultranovantenne e poi avrebbe provato a togliersi la vita ingerendo una sostanza tossica. Lo riporta FoggiatodayÈ successo all’alba di oggi, in un ...