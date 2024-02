Le capoliste hanno messo il turbo Distacco siderale dalle avversarie

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un’anomalia di spessore rispetto al recente passato si sta registrando nei tre gironi della serie C, dove leguidano già a inizio febbraio con distacchi consistenti sulle seconde. Non tutteil passo sicuro di Cesena e Juve Stabia, il Mantova infatti domenica ha perso in casa dell’Albinoleffe (2-1) ma il Padova ha impattato a Verona così ilè di +6. Il Cesena poi è diventata la formazione che ha realizzato più punti in tutti i tre gironi (59 contro i 57 del Mantova e i 51 della Juve Stabia), vanta il miglior attacco (52 reti) e come difesa (13 gol subiti, nessuno nel 2024) solo la Juve Stabia ha fatto meglio (11). Il Cavalluccio ha 9 punti di vantaggio sulla Torres e un’altra forza dei romagnoli è quella di avereuna distanzarispetto alle altre formazioni che ...

Seconda battuta d'arresto consecutiva per la Logiman Crema, al cospetto della Akern Libertas Livorno, una delle tre capoliste del girone. Una serata storta al tiro ed un metro arbitrale estremamente p ...Sfida al vertice per la Reggiana (6), capolista a punteggio pieno del campionato di Serie C. In via Melato, alle 18,15, arrivano i pari classifica della RN Trento (6), rivelazione del girone, che hann ...Il campionato di Serie C Unica è pronto a vivere un’altra puntata dell’avvincente testa a testa in vetta tra Innovyou Sennori e Ferrini Delogu Legnami, appaiate al primo posto a quota 24 punti. Dopo ...