Le 10 grandi tendenze che stanno plasmando il mondo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Se vi chiedessi di dirmi a bruciapelo quali sono le 10forze del cambiamento chein qualche modo più influenzando il presente e il futuro a breve ed a medio termine della nostra civiltà tecnologica, probabilmente non avreste una risposta: magari ne potreste “indovinare” alcune, ma credo che difficilmente ne “azzecchereste” più di 6 o 7, perfino se vi lasciassi un’oretta per rifletterci. Visione d’insieme Il motivo di base è che nella nostra società iper-complessa e iper-connessa, in realtà, manca del tutto una visione di insieme, cioè quel che io chiamo “il guardare alla foresta, non ai singoli alberi”. Il sistema scolastico e quello universitario tendono a creare specialisti che, proprio a causa della iper-specializzazione finiscono per sapere – mi si perdoni – “tutto di nulla”, tanto è ristretto il loro campo di approfondimento ...

in cui non a caso sono concentrati i grandi fondi di investimento. E se è vero che sull’Intelligenza Artificiale il monitoraggio è costante e noto, ecco altre 3 tendenze globali da osservare per ...Si tratta di uno dei pochi eventi fieristici di grandi dimensioni dedicati al mondo dell’agricoltura ...con gli imprenditori locali e per conoscere da vicino le nuove tendenze del mercato nel settore ...Questo nuovo anno porta nel make up un trend importante: puntare su beauty look semplici, non troppo costruiti, realizzabili con pochi prodotti, a volte addirittura con uno, in netto contrasto con le ...