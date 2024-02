Lazio | Valeri non si sbottona sul futuro in biancoceleste | ‘Non so niente di un mio trasferimento in estate’|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 2024-02-07 13:27:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il Frosinone ha presentato ieri il nuovo acquisto invernale, Emanuele. Arrivato dalla Cremonese, dove era finito fuori rosa rifiutando il rinnovo in estate, il terzino sinistro trascorrerà i prossimi 6 mesi in ciociaria ma in estate è già promesso alla, come raccontato nei giorni scorsi. Su questo argomento però il calciatore, classe ’98, di dichiarata fede(era in Curva Nord per il derby di ritorno della scorsa stagione), non si è volutore. A precisa domanda sul suoha risposto: “Sinceramente di questa cosa con laio non so, se ne occupa il mio procuratore”. Per ora il ragazzo si concentrerà sull’aiutare i ...