Lazio | l’ex obiettivo Clarke | «Finché sono al Sunderland…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Jack, attaccante del Sunderland accostato allanell’ultima sessione di mercato, ha parlato al The Standard del suo futuro Jack, attaccante del Sunderland accostato allanell’ultima sessione di mercato, ha parlato al The Standard del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Onestamente,felice di essere qui, e mi sto ancora godendo ogni minuto con la maglia del Sunderland e per me, le cose che vengono dette all’esterno non sembrano disturbarmi.arrivo ogni giorno e indosso la maglia del Sunderlandfelice».