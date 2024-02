Lazio | la squadra è con Sarri ma a Cagliari serve una risposta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nel calcio i proclami contano zero, servono i fatti proprio come nella vita di tutti i giorni. Appuntamento sabato alle 15 aper verificare se i confronti di questi giorni abbiano sortito gli effetti sperati e laabbia ancora voglia di non lasciarsi andare a una stagione anonima. Non ci sono all'interno del gruppo pericolosi sabotatori, di sicuro c'è qualche muso lungo soprattutto per le promesse che non sono state mantenute su rinnovi e premi da parte del presidente Lotito, nel complesso non traspare voglia di affossarecostringendo la società a un doloroso cambio tecnico. La sensazione è che i giocatori provino a interpretare lo spartito come in passato ma si trovino di fronte a oggettive difficoltà tattiche. Certo, a forza di pressare, di correre in lungo e largo senza riuscire a tirare in porta qualche ...