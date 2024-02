Lazio, Fabiani: 'Falso che lo spogliatoio sia contro il tecnico' (Di mercoledì 7 febbraio 2024) La Lazio prova a spengenre il fuoco delle polemiche scoppiate dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta e le contestazioni dei tifosi. Angelo... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Laprova a spengenre il fuoco delle polemiche scoppiate dopo il ko di Bergamol'Atalanta e le contestazioni dei tifosi. Angelo...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" Il direttore sportivo della Lazio Fabiani fa chiarezza. La situazione è sempre più difficile in casa biancoceleste: dopo la sconfitta contro l'Atalanta sono iniziate a girare ...

Claudio Lotito protegge Maurizio Sarri. Il presidente della Lazio parla così del suo allenatore al Corriere dello Sport: `Non ho capito quale sia il problema..Il ko di Bergamo ha aperto la crisi venti giorni dopo un derby vinto in Coppa Italia e quattro successi di fila in Serie A. La società si è schierata dalla parte dell’allenatore ma i confronti non si ...