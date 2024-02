L’autore di “Meno male che Silvio c’è” escluso da Sanremo | il nuovo brano fa commuovere Marta Fascina

In deroga al paragrafo 1, gli emittenti possono assegnare i proventi di una o più obbligazioni verdi europee in essere a un portafoglio di immobilizzazioni o attività finanziarie conformemente ai crit ...Fabrizio Corona se l’è cavata con una maxi multa da 60mila euro per i reati commessi l'11 marzo del 2021, evitando così i 7 mesi di reclusione previsti in origine.All’epoca, in seguito alla decisione ...L'Inps ha chiarito in una circolare le modalità per ottenere il supporto fino a 250 euro al mese, introdotto dall’ultima legge di bilancio.