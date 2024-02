Laurea in inverno | tutta l’ispirazione che ti serve per sfoggiare un outfit degno di lode

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) E così, seppur come lieto epilogo di quella che è parsa essere una interminabile ma epica saga, il fatidico giorno è arrivato. Catastrofici crolli nervosi ed emotivi a cadenza regolare, vita sociale ridotta al minimo indispensabile, imprecazioni volte a sé stesse e alla propria poca coscienza per aver scelto di intraprendere il percorso di studi ignare di tutto – o quasi – stanno oramai per divenire un lontano ricordo: laè alle porte e ora non resta che ripagare ogni sforzo scegliendo una mise degna dell’occasione. La quale, possibilmente, possa contribuire a rendere indimenticabile la giornata. Sì, perché non si tratta semplicemente di individuare il perfetto look da cerimonia, piuttosto di culminare in bellezza un tragitto tortuoso che, inevitabilmente, andrà a segnare la fine di un capitolo importante della propria esistenza. Nonché per porre fine al totale ...