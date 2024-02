L' attrice Judith Godrèche denuncia per violenze Benoît Jacquot

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un nuovo caso della serie #MeToo esplode nel cinema francese, scosso di recente dalla vicenda di Gérard Depardieu: l'hato persu minore il regista, che l'ha diretta in diversi film e con il quale lei ha avuto una lunga relazione a partire da quando lei ne aveva 14. La notizia, diffusa da Le Monde, è stata confermata dalla legale della, Laure Heinich. Stando al quotidiano,, 77 anni e un film in uscita, "nega in modo netto le affermazioni e le accuse" dell', che ha 25 anni meno di lui. Il loro rapporto cominciò nel 1986, quando lei aveva 14 anni e muoveva i primi passi nel cinema. Vissero insieme senza nascondersi, anzi, acquistando un ...

Un nuovo caso della serie #MeToo esplode nel cinema francese, scosso di recente dalla vicenda di Gérard Depardieu: l'attrice Judith Godrèche ha denunciato per violenze su minore il regista Benoît Jacq ...