L’assalto dei lavoratori stagionali A Grosseto c’è la Borsa Mercato

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Che almeno inizialmente possa non trasformarsi nel lavoro della vita lo hanno messo sicuramente in conto, ma per far tornare i conti a fine mese intanto può rivelarsi decisivo anche un contratto stagionale, per cui tra i circa 440 posti complessivi che le 149 aziende hanno detto di dover coprire da marzo ad ottobre sperano possa esserci anche uno che fa al caso loro. E’ con questo spirito che ieri mattina centinaia di candidati si sono presentati davanti alla porta della sala Eden, sulle mura medicee di, dove da lì a pochi minuti avrebbe preso il via laLavoro che andrà avanti anche oggi. Molti di loro – almeno 150 – raccolgiendo l’invito dell’Ente bilaterale turismo toscano che organizza l’appuntamento avevano già fatto un passo importante: avevano sostenuto nei giorni scorsi un precolloquio esplorativo, ...