‘L’arte della resistenza’ | al Centro Z? | il 17 e 18 febbraio | uno spettacolo dedicato ai Millennials

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7, 2024 “L’arteresistenza” è il nuovoin scena il 17 e 18presso Z?Culture Contemporanee, nel cartellonerassegna teatrale Palco Off. Lochiude una trilogia, composta da “Coro di Babele” e “Mi Ricordo”, entrambi andati in scena nell’ambitorassegna durante le scorse edizioni; il primo, inoltre, è stato premiato dal Fringe Milano OFF e portato con successo al Festival di Avignone 2022 e 2023 e in Tunisia al Festival Méditerranéen de Théâtre 2023. “L’arteresistenza”, a sua volta, è già vincitrice del Bando “Sicilia di scena” – Teatro Biondo Palermo 2023 e del Bando “Chiamata OffIine” – Ferrara Off 2022. Losi rivolge ...