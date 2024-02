L’argentino portato via in barella nel match della sua nazionale contro il Venezuela | solo crampi Cresce l’attesa per vederlo in rossoblù Castro è atteso in città tra il 14 e il 15 febbraio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il preolimpico non è terminato. Il Bologna e gli agenti di Santiago, però, sono al lavoro per assicurare l’arrivo dell’attaccante argentino a Bologna tra il 14 e il 15 di. E’ corsail tempo, con la dirigenza e l’entourage del calciatore che stanno dialogando con l’ambasciata italiana a Buenos Aires per far avere il permesso di lavoro aappena rientrato dagli impegni con la. Sarà però necessaria la presenza diper la firma di alcuni documenti, motivo per cui difficilmente le pratiche potranno essere concluse prima del ritorno in Argentina dopo il preolimpico. Preolimpico che è giunto alla fase finale, che vede Paraguay in testa e Argentina seconda, dopo l’1-1 nella notte scorsa con ilpadrone di casa. Il ...