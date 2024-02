L’Arabia ora vuole Sinner Dal calcio al grande tennis | così il ’mercato’ continua

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il manifesto sembra uscito da un film di Tarantino. Il titolo anche. ’Six Kings Slam’ che un po’ ricorda ’The Hateful Eight“, i detestabili otto.Qui però, va detto, di adorabile ci sono i sei fenomeni dele di detestabile – per molti – c’è il modo in cui il petroldollaro abbia messo mani e quattrini (a palate) sul campo, per prendersi il meglio dello sport mondiale.compreso. Eh già. Dopo essere entrata in tackle milionario sul mondo del pallone e su molto altro,Saudita si lancia in una nuova dollarosa avventura: ilmondiale. L’annuncio lo ha dato in pompa magna Turki Alashikh, uomo della cultura e dello spettacolo saudita, ufficializzando la nascita del ’Six Kings Slam’, un torneo nel quale si esibiranno i Supereroi delmondiale. Quali? Il manifesto li ritrae ...