Lapidi La Grande Carestia in Cina

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Chi ritiene che il comunismo sia un’idea sulla carta meravigliosa, ma applicata male storicamente, è vittime dell’ideologia: il comunismo è una religione secolare che ha trovato completa realizzazione nel mondo umano. Questo volume testimonia cosa ciò ha significato nelladelBalzo in Avanti (1958-1962):, cannibalismo, morte. L’autore, Yang Jisheng, è un giornalista cinese, il quale nel 2014 venne in Italia per parlare della versione inglese (Tombstone) all’Istituto Bruno Leoni. Egli è inoltre il figlio di uno dei milioni di vittime – ne stima circa 36 milioni, a cui vanno aggiunti circa 40 milioni di nascite in meno – dell’utopia-distopia comunista di Mao Zedong. Il titolo intende essere un omaggio al padre: una lapide sempiterna che possa servire da monito alle generazioni future, ricordando cosa un supremo ...

Per cominciare, una lapide per suo padre che («semisdraiato sul letto, gli occhi incavati e spenti, il volto scarno, la pelle flaccida solcata da profonde rughe») muore di fame nel 1959, durante la gr ...