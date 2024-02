L’antisemitismo dilagante e chi non fa nulla per impedirlo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ma certo che vi dico perché. È per questo: è perché voi lasciate che gli ebrei siano uccisi. È perché voi non fateper impedire che gli ebrei siano uccisi. È perché voi non fatecontro quelli che uccidono gli ebrei. È perché voi non fatecontro quelli che dicono che bisogna uccidere gli ebrei. È perché voi non fatecontro quelli che non fannocontro quelli che uccidono gli ebrei. È perché voi non fatecontro quelli che non fannocontro quelli che dicono che bisogna uccidere gli ebrei. È perché voi lasciate che gli uomini, le donne e i bambini ebrei siano rapiti. È perché voi non fatecontro quelli che rapiscono gli uomini, le donne e i bambini ebrei. È perché voi non fatecontro ...