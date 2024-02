Lampade a led per i semafori Via al restyling

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo il rinnovo della segnaletica orizzontale e l’avvio la zona 30 in via dei Mille, dove è presente la Casa della Salute, il Comune di Chiusi ha deciso di intervenire anche sugli 8 impiantici dislocati nella cittadina etrusca per migliorare la sicurezza stradale attraverso una migliore visibilità oltre a garantire risparmi energetici e maggior durata delle. Una manutenzione straordinaria per la riqualificazione e l’efficientamento energetico dei, ad opera di una ditta specializzata, che utilizzeranno led al posto delletradizionali attualmente in uso, permettendo tra l’altro anche una forte riduzione della manutenzione. I lavori sono iniziati ieri mattina e interesseranno gli impianti del Leon d’Oro, di Rione Carducci, delle vie Longobardi, Oslavia, Cellini, Aretino, di Poggio ...