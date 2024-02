L’amore per il vino toscano doc | Egg man e le sue anfore speciali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Di nome fa Robin, Robin Baum. Ma nel Chianti Classico e a Montalcino (e non solo, anche in Veneto e in Sicilia) lo conoscono come The Egg Man. L’uomo dell’uovo. No, no: la canzone dei Beatles (I am the egg man / They are the egg men / I am the walrus / Goo goo g’joob) non c’entra nulla. Men che meno galline e pollai, anche se questo ex avvocato 75enne di New Malden, Surray, a poche miglia da Wimbledon, qualche tratto del country gentleman in realtà un po’ ce l’ha. E ora magari l’ha anche accentuato, da quando ha comprato casa a Radda in Chianti, "un piccolissimo appartamento", si schermisce salvo poi aggiungere con un balenìo nello sguardo "c’è un’atmosfera unica, lo spettacolo dalle finestre incomparabile, ci vivrei fisso ma non è possibile per quella maledetta Brexit, che anch’io avevo votato…". E dunque Egg Man vuol dire altro. L’uovo sono leda ...