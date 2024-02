L' amore di mamma non t' inganna | Fedez molla la villa Como | a Berrinzaghi il controllo della splendida dimora

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Federico Leonardo Lucia, in arte “”, il rapper marito dell’influencer Chiara Ferragni attualmente sotto indagine per truffa, non possiede nemmeno un immobile, ma è proprietario in via indirettafamosa “Matilda” sul lago di, “instagrammata” dalla moglie la scorsa estate. L'dinon t':ladi.

AildiSegui su affaritaliani.it