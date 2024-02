L’ambasciatore del golf Impresa per Bianciardi | più forte della malattia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Eccellenza dello sport valdelsano e ora a suo modo anche ‘ambasciatore’ delnel mondo. Il poggibonsese Riccardoè salito sul podio in virtù del terzo posto alla recente tappa del G4D Tour, competizione iridata che ha avuto per teatro l’HamsraClub di Ras Al-Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, un centro di circa 200mila abitanti non lontano da Dubai., classe 1991, atleta paralimpiconazionale e tesserato del Circolo delL’Abbadia di Colle di Val d’Elsa, entra a pieno titolo tra i migliori al mondodisciplina nella categoria Netto. Un’ulterioreper Riccardo, nella sua entusiasmante scalata delle graduatorie. Tutto ciò a distanza di un paio di anni dal trapianto di rene a cui si era ...