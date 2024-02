L’amarcord della Fgci La gioventù comunista si ritrova dopo 33 anni | Eravamo gli eretici del Pci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Nostalgia canaglia? Certo, quel sentimento c’è. Ma dobbiamo evitare di cadere nel ridicolo. I tempi sono cambiati. Però non è mutata l’esigenza di impegnarsi per cambiare il presente". Pietro Folena, classe 1957, una vita nella e per la sinistra (è stato parlamentare di Pci, Pds, Ds, Rifondazione) fu segretariodal 1985 all’88. La Federazione giovanileitaliana, una grande palestra per il gran salto nel Partitone... "Mah, non la metterei proprio così. Più che di palestra parlerei di formazione per capire il presente". Secondo i dettami di Botteghe Oscure. "No, non ci casco nella trappola. L’idea che fossimo giovani vecchi o polli da batteria è una solenne falsità. Anzi, le dirò di più:". Eresia ortodossa. "No, assolutamente. Esempio: nel 1986, Alessandro ...