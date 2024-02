L’allarme di Greenpeace sulle acque contaminate nel Torinese | «Rilevati Pfas in oltre 70 Comuni»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)125mila cittadini che abitano nella provincia di Alessandria e nella città metropolitana di Torino potrebbero aver bevuto acqua potabile contaminata. A lanciareè un rapporto pubblicato in questi giorni daItalia, basato su dati ufficiali degli enti pubblici piemontesi che l’associazione ambientalista ha ottenuto tramite un’istanza di accesso agli atti. L’analisi dimostra che in diverse zone del Piemonte, compresa la città di Torino, i cittadini potrebbero aver bevuto acqua contaminata da PFOA, una molecola classificata come cancerogena per gli esseri umani e che fa parte dei. Questi ultimi sono stati ribattezzati «forever chemicals», perché tendono ad accumularsi negli esseri umani e nell’ambiente resistendo ai nomali processi di degradazione. Cosa sono ...