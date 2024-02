L’agricoltura non è il passato da salvaguardare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Marmo ?indietro tutta di Ursula von der Leyen sulla direttiva per i pesticidi è il segno di un cambiamento che va ben oltre il merito del provvedimento. Sotto la spinta della rivolta dell’Europa rurale e contadina dei trattori (che non è il mondo del, contrapposto alla modernità), la presidente della Commissione di Bruxelles, figlia di quel popolarismo della Cdu che ha sempre avuto un baluardo nelle regioni agricole tedesche (come una volta la Dc italiana), ha capito probabilmente che l’Unione europea doveva fermarsi nella furia ideologica del Green Deal. Che quest’ultimo tornante della storia innanzitutto europea non potesse essere un pranzo di gala si era capito da tempo e solo un politico animato da un’idea fideistica della transizione verde come il socialista Frans Timmermans poteva spingere l’acceleratore su regolamenti, vincoli, balzelli, limiti che ...