La vita cinematografica italiana di Mike Tyson

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Metti una settantina di fotografi e giornalisti accalcati nei Tuscany Film Studios alla periferia di Torino, in trepida attesa per la conferenza stampa di, di passaggio in Italia (è arrivato domenica sera e se ne andrà domenica prossima) per girare un film quasi completamente con la tecnica virtuale. Il film si intitola Bunny-Man e verrà presentato ad ottobre al Festival di Roma dal produttore Andrea Iervolino che punta proprio sulla popolarità dell’ex campione mondiale dei massimi per arricchire la trama basata sulla vendetta di un eroe mascherato (con il volto di un coniglio) che si affiderà proprio a(anche lui mascherato) per vendicare lo stupro della sorella. E infatti l’interesse è tutto per The baddest man of the Planet che si propone come “l’attore più cattivo del mondo” ma come uomo vuole apparire buono alla ...