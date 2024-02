La Venere degli Stracci di Pistoletto torna a Napoli | in piazza Municipio dal 6 marzo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lasarà riportata in, dove resterà per circa 3 mesi. Poi troverà una nuova collocazione.

L’attore premio Oscar Russell Crowe sarà ospite della terza serata del Festival di Sanremo, giovedì 8 febbraio. Un ritorno in Italia che precede quello con i “Russell Crowe & The Gentlemen Barbers”, l ...L'opera di Pistoletto sarà esposta fino a luglio, poi in via definitiva potrebbe essere collocata nei giardini dell'Ex Ospedale Militare ...La Venere degli stracci di Pistoletto, distrutta nel rogo dello scorso 13 luglio, tornerà in piazza Municipio il 6 marzo con un evento. Lo ha annunciato Vincenzo Trione consigliere del sindaco di Napo ...