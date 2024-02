La vedova Chenot | «Zidane confessò a mio marito | “Alla Juventus non mi passano il pallone”»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La: «a mio: “Juve non miil”» Il Corriere della Sera intervista la, Dominique, per 40 anni al fianco di suoHenri, l’inventore del detox, scomparso 4 anni fa. Iniziarono ad arrivare le star: Luciano Pavarotti.: «Passava con noi almeno due mesi all’anno e si faceva raggiungere dagli amici di Modena per giocare a carte. Lo sentivamo cantare dal bagno La donna è mobile. Piaceva molto alle donne, Lady D disse che era l’uomo più sexy del mondo e ne andava fiero. Era vanitoso: si portava dietro un tappo di Lambrusco bruciato che si passava tra i capelli e sulle sopracciglia per ...