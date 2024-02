La tentata rapina e poi la fuga | cosa è successo ai due minori scomparsi per 9 giorni a Olbia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Restano in una comunità di recupero i due minorenni di 15 e 17 anniper novee ritrovati il 3 febbraio dalle forze dell'ordine. La Procura dei minorenni di Sassari ha confermato la misura cautelare per i due: sono accusati dia un esercizio commerciale.

Restano in una comunità di recupero i due minorenni di 15 e 17 anni scomparsi per nove giorni a Olbia e ritrovati sabato 3 febbraio dalle forze dell'ordine. Gli inquirenti proseguono le indagini per c ...Hanno tentato di rapinare una tabaccheria ma il colpo non è andato a segno. Due giovani di Olbia si sono introdotti a volto scoperto e disarmati, lunedì sera, poco prima della chiusura del tabacchi ...