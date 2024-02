La Superlega valuta una causa da oltre 3 miliardi alla Uefa

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Laè pronta a fare“ questo l’aggiornamento di oggi riportata da Calcio e Finanza sul contenzioso tra l’organo del calcio europeo e il nuovo format di torneo calcistico. Il contenzioso nasce dalle azioni messe in atto dall’ai danni della, o meglio dalle minacce fatte nei confronti delle società che volevano aderirvi. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza da fonti privilegiate, la richiesta danni potrebbe arrivare fino ad un massimo di 3,6di euro complessivi. Il progetto, nato nel 2021 e stroncato d, ha ripreso vigore e consistenza a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha stabilito in maniera inequivocabile la ...

Bernd Reichart, ceo di A22 (la società che punta a sviluppare il nuovo progetto stile Superlega ), ha parlato in conferenza stampa in merito alla ... (ilnapolista)

La Superlega è pronta a una battaglia legale contro la alla UEFA, con l'obiettivo di chiedere un risarcimento danni a seguito delle azioni messe in atto da ...