La storia I ricordi diventano figurine | la Capuana si ritrova al Braglia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non hanno vinto campionati né sfondato nel calcio. Hanno giocato in una squadra di cui non c’è traccia su Internet, ma solo nel loro cuore. Un ricordo talmente dolce che hanno deciso di festeggiare il cinquantesimo anniversario di nascita di quella compagine con un album die una felpa che indosseranno sabato 10 febbraio alin occasione di Modena-Cosenza. Protagonisti di questasono i soci fondatori dell’Associazione Calcio. Siamo a inizio anni Settanta e nel quartiere Madonnina (allora periferia di Modena) un gruppo di adolescenti con la passione per il football, finiti i compiti scolastici, gioca in strada; non ci sono porte, i pali sono quattro sassi. Le sfide tra amici, a un certo punto, non bastano più. I ragazzi sognano di emulare le gesta dei campioni immortalati sulle ...