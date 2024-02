La storia di Francesco che a cent' anni vuole diventare chef | Vivo da solo | ma faccio delle crostatine buonissime

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Latte e biscotti a colazione e pastasciutta a pranzo. E se ci scappa, anche una cotoletta doppia panatura. Ecco la dieta di, 100, l’allievo più longevo della Gambero Rosso Academy. È già sera quando alla reception si affaccia ben vestito, con l’aria curiosa e si accredita per il nostro corso sui dolci d’inverno. È venuto, con la sua auto: «Io devo guidare, mica posso andare con i mezzi pubblici a trovare le figlie, e allora utilizzo questo mezzo: mi hanno concesso la patente ancora per tutto il 2024», spiega. L’autonomia non gli manca: «, stiro pure. Ho una persona che mi aiuta due volte a settimana in casa. Le mie figlie mi hanno chiesto di andare da loro, ma io fino a quando ce lavoglio stare da», e aggiunge: «Ho ...